Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Фрайбург, Германия, , 12:12 — REGNUM Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом 31 мая сообщает Focus.

Отмечается, что Лёв попал в больницу в связи с нарушением кровообращения, которое было вызвано травмой, полученной на тренировке.

По данным издания, главного тренера немецкой сборной поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.

В связи с этим Лёв, скорее всего, пропустит ближайшие игры команды в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020. Сборная Германии должна сыграть с Белоруссией и Эстонией.

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