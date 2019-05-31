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Защитник «Челси» Алонсо может перейти в «Атлетико»

Спорт

«Атлетико» заинтересован в услугах Алонсо

Лондон, 31 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может уйти из клуба в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах 28-летнего игрока и намерен приобрести его на левый фланг обороны. Это связано с продажей Лукаса Эрнандеса в «Баварию» и возможным уходом Фелипе Луиса.

Напомним, Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». В «Челси» он выступает с 2016 года, до этого играл за «Болтон», «Фиорентину» и «Сандерленд».

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