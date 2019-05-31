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Бывшая ученица Тутберидзе уходит из спорта в 17 лет

Спорт

Фигуристка Полина Цурская выбрала учебу

Москва, 31 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Семнадцатилетняя российская фигуристка Полина Цурская завершает профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала 31 мая в своем Instagram.

«Всё имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу», — написала Цурская.

Фигуристка отметила, что выбор оказался для нее сложным, но она приняла решение продолжать учиться. Цурская поблагодарила за поддержку родителей, тренеров, болельщиков и друзей.

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Полина Цурская родилась 11 июля 2001 года в Омске и в возрасте 13 лет переехала в Москву. Она тренировалась у Этери Тутберидзе, а с весны 2018 года — у Елены Буяновой.

Цурская выигрывала золото юношеских Олимпийских игр, финал юниорского Гран-при и четыре этапа серии. В её активе три победы в финале Кубка России, а также золотая и бронзовая награды чемпионата России среди юниоров.

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