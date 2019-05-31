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«Торонто» может обменять защитника Никиту Зайцева

Спорт

Зайцев может перейти в другой клуб

Торонто, Канада, 31 мая 2019, 10:14 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» может обменять российского защитника Никиту Зайцева в другой клуб. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2018/19 Зайцев сыграл в 81 матче и записал на свой счёт 14 (3+11) очков при показателе полезности «+2».

В розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев провёл семь матчей, в которых не набрал ни одного очка.

Напомним, Зайцев перешёл в «Торонто» в 2016 году. Его контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.

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