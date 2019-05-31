Нападающий «Сент-Луиса» Сундквист дисквалифицирован на один матч

Сент-Луис, США, , 10:02 — REGNUM Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист дисквалифицирован на один матч финальной серии Кубка Стэнли. Об этом 31 мая сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче финала Сундквист применил силовой приём против защитника «Бостон Брюинз» Мэтта Грызлика. В результате Грызлик получил травму и больше не появлялся на льду, а Сундквист был удалён на две минуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис» одержал победу над «Бостоном» во втором матче финала счётом 3:2. Счёт в серии сравнялся — 1:1.

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