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«Валенсия» планирует выкупить у «Вильярреала» контракт Черышева

Спорт

Главный тренер «Валенсии» хочет, чтобы Черышев остался в команде

Валенсия, Испания, 31 мая 2019, 09:35 — REGNUM  «Валенсия» планирует выкупить контракт российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Об этом сообщает AS.

По информации издания, главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль хочет, чтобы Черышев остался в команде.

При этом спортивный директор Матео Алемань пытается договориться с «Вильярреалоом» о том, чтобы выкупить Черышева за меньшую сумму, чем €7 млн. В качестве аргументов приводится травма игрока, а также тот факт, что «Вильярреал» в нём не нуждается.

Напомним, права на Черышева принадлежат «Вильярреалу», в «Валенсии» он выступает на правах аренды. В сезоне 2018/19 Черышев принял участие в 41 матче, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. В составе «Валенсии» выиграл Кубок Испании.

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