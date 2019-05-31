«Валенсия» планирует выкупить у «Вильярреала» контракт Черышева

Валенсия, Испания, , 09:35 — REGNUM «Валенсия» планирует выкупить контракт российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Об этом сообщает AS.

По информации издания, главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль хочет, чтобы Черышев остался в команде.

При этом спортивный директор Матео Алемань пытается договориться с «Вильярреалоом» о том, чтобы выкупить Черышева за меньшую сумму, чем €7 млн. В качестве аргументов приводится травма игрока, а также тот факт, что «Вильярреал» в нём не нуждается.

Напомним, права на Черышева принадлежат «Вильярреалу», в «Валенсии» он выступает на правах аренды. В сезоне 2018/19 Черышев принял участие в 41 матче, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. В составе «Валенсии» выиграл Кубок Испании.

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