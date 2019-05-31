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Евсеев о победе над «Томью»: «Помог стандарт»

Спорт

«Уфа» обыграла «Томь» в стыковом матче

Уфа, 31 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, за счёт чего удалось одержать победу в первом стыковом матче с «Томью». Об этом сообщает Sports.ru.

«Мы никак не могли вскрыть оборону соперника и создать моменты, но помог стандарт», — сказал Евсеев.

Также он заявил, что перед ответным матчем любой счёт является скользким, и вспомнил о матчах «Барселоны» и ПСЖ в Лиге чемпионов, которые не смогли удержать преимущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уфа» одержала победу над «Томью» в первом стыковом матче со счётом 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ

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