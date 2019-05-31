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Болельщики «Ювентуса» потребовали убрать звезду Конте со стадиона клуба

Спорт

Причиной стало назначение Конте главным тренером «Интера»

Турин, Италия, 31 мая 2019, 09:07 — REGNUM  Болельщики туринского «Ювентуса» потребовали от руководства клуба убрать мемориальную звезду Антонио Конте со стадиона. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Требование болельщиков вызвано назначением Конте главным тренером «Интера». Этот шаг специалиста болельщики назвали «бесповоротным разрывом».

«Этот переход означает вступление в клуб, который пытался уничтожить нас и бросить грязь в историю, главным героем которой, несомненно, был Конте», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антонио Конте назначен главным тренером миланского «Интера». Ранее он работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси».

Читайте ранее в этом сюжете: Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

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