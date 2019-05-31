Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Милан, Италия, , 08:56 — REGNUM Миланский «Интер» объявил о назначении Антонио Конте новым главным тренером команды. Об этом 31 мая сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт со специалистом на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн.

Напомним, ранее Конте был главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и лондонского «Челси».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая «Интер» отправил в отставку главного тренера Лучано Спаллетти, под руководством которого команды заняла четвёртое место в Серии А и вышла в Лигу чемпионов.

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