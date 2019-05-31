Семак стал претендентом на премию «Открытие года» по версии GQ

Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назван одним из претендентов на премию «Открытие года» по версии журнала GQ. Об этом сообщается на сайте издания.

Кроме Семака, на премию номинированы режиссёр Александр Горчилин, художник Покрас Лампас, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и музыкальная группа ShortParis.

Победитель будет объявлен в сентябре.

Напомним, Семак стал главным тренером «Зенита» летом 2018 года, сменив на это посту итальянца Роберто Манчини. В первом же сезоне команда под его руководством стала чемпионом России.

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