Пятница, 31 Мая 2019 года
08:06:04 МСК

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Спорт

Ласицкене взяла высоту 1,92 метра

Стокгольм, 31 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей в третьего этапа «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.

Выступающая под нейтральным флагом Ласицкене взяла высоту 1,92 метра. Ласицкене также пробовала преодолеть планку на высоте 1,97 метра, но этого сделать не смогла.

Серебряным призёром стала украинская спортсменка Юлия Левченко, а замкнула тройку Эрика Кинси из Швеции.

Читайте также: Ласицкене выиграла турнир «Русская зима», показав лучший результат сезона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легкая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить