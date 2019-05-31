Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Стокгольм, , 08:05 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей в третьего этапа «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.

Выступающая под нейтральным флагом Ласицкене взяла высоту 1,92 метра. Ласицкене также пробовала преодолеть планку на высоте 1,97 метра, но этого сделать не смогла.

Серебряным призёром стала украинская спортсменка Юлия Левченко, а замкнула тройку Эрика Кинси из Швеции.

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