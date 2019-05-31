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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 118:109

Торонто, Канада, 31 мая 2019, 07:27 — REGNUM  «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 118:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 34 очка. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 3 июня.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28).

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