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Хачанов прошёл в третий круг Roland Garros

Спорт

Хачанов обыграл Баррера со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5

Париж, 31 мая 2019, 06:51 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 45 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 16 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между словацким теннисистом Мартином Клижаном и французом Люка Пуи.

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