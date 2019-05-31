Хачанов прошёл в третий круг Roland Garros

Париж, , 06:51 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 45 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 16 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между словацким теннисистом Мартином Клижаном и французом Люка Пуи.

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