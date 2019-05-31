«Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Нижний Новгород, , 06:23 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Нижним Новгородом» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт открыл на 23-й минуте матча полузащитник «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. «Крылья Советов» сравняли счёт на 65-й минуте благодаря автоголу защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива.

В добавленное арбитром время «Крылья Советов» забили два гола. Сначала полузащитник Антон Зиньковский реализовал пенальти, после чего отличился защитник Роман Шишкин.

Ответный матч пройдёт 2 июня в Самаре.

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