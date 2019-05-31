Баскетбольный дворец Казани отремонтирует фирма, созданная 3 года назад

Казань, , 06:22 — REGNUM Капитальный ремонт здания «Баскет-холла» в Казани, называемого первым баскетбольным дворцом в России, отремонтирует фирма, созданная три года назад и имеющая минимальный уставный капитал — 10 тыс. рублей. По итогам тендера, проведённого ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», победителем признано ООО «Генстрой+», которое готово оказать услугу за чуть более 85,56 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, крытую многофункциональную арену — «Баскет-холл» построили в 2002 году, сдав сначала малый зал на 1,5 тыс. зрителей, а в августе 2003 года был сдан большой зал на 7 тыс. зрителей.

«Баскет-холл — это современное, крупнейшее в России баскетбольное спортивное сооружение для всех игровых видов спорта», — уточняется на его официальном сайте.

В 2005 году Баскет-холл занял первое место в номинации «Лучший спортивный комплекс России» Национальной премии ГРОСС. Сооружение также называют первым в России баскетбольным дворцом и оно является домашней ареной баскетбольного клуба «Уникс».

В начале мая 2019 года ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило аукцион на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установку и монтаж оборудования на объекте «Капитальный ремонт здания баскетбольного спортивного сооружения «Баскет-холл» с благоустройством территории». Начальная цена лота — 85 997 610 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет.

В тендере, итоги которого подведены в конце мая, приняли участие две компании — ООО «Аркада Строй Универсал» и ООО «Генстрой+». Последнее и стало победителем, предложив цену 85 567 621,95 рубля. По данным ЕГРЮЛ, микропредприятие учреждено 10 марта 2016 года, его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников, по данным из открытых источников — десять человек. Владелец и директор компании — Роберт Биктагиров.

По контракту, победитель должен будет выполнить все работы до 30 декабря 2019 года.