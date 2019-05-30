Путин может посетить форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 20:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отчитываясь об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами областного Законодательного собрания.

В частности, Никитин подробно остановился на теме использования наследия чемпионата мира по футболу — 2018 — территории стадиона «Нижний Новгород».

Так, 1 июня на месте ледового пространства «Зимняя сказка» откроется первая очередь бесплатной спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт».Здесь появятся 2 мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, 4 площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, трасса для роликов, велодорожка, фудкорт.

Летом запланировано проведение еще нескольких мероприятий — здесь пройдут несколько концертов, мероприятие в рамках фестиваля «Горький fest». 11 июня на стадионе состоится отборочный матч на Евро-2020 между сборными России и Кипра. С 10 по 11 октября впервые на стадионе пройдет Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Напомним, Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стадион «Нижний Новгород» на 45 тыс. мест изначально планировалось построить за 15 млрд рублей, но позднее стоимость была пересмотрена, и итоговая цена строительства составила 16,756 млрд рублей. Подрядчиком выступало ОАО «Стройтрансгаз». Стоимость эксплуатации стадиона только в 2018 году оценили в 71,5 млн рублей, в 2019 году эксплуатационные расходы могут составить 315,7 млн рублей, увеличившись в 2021 году до 343 млн рублей. За пять лет после матчей на функционирование стадиона, по предварительным подсчетам, в целом потребуется 1,7 млрд рублей.