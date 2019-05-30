Финал Лиги Европы: британские клубы против британских СМИ

Сергей Тарасов, , 19:44 — REGNUM

Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», состоявшийся на днях в Баку, поставил своеобразный рекорд турнира. Его посетили 51 370 человек. Посетили бы и больше, если б английские таблоиды не напугали 6 тысяч английских болельщиков.

Формально матч на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана стал третьим по посещаемости в истории Лиги Европы. Рекорд у прошлогоднего финала в Лионе, где игру французского «Марселя» с мадридским «Атлетико» посетили 55 768 болельщиков. На втором месте финал Лиги Европы 2012 года в Бухаресте, где стадион «Национальный» принял 52 347 зрителей.

Вот только где Лион с Бухарестом, а где Баку? За это и ухватились британские таблоиды, которых, кажется, хлебом не корми, но дай устроить какую-нибудь истерику и попугать своих читателей. Что-то подобное английские болельщики уже могли наблюдать во время прошлогоднего чемпионата мира в России, когда, поверив фейкам собственных СМИ, отказались от посещений матчей национальной сборной. И сами же потом об этом и пожалели.

И вот ситуация повторяется, на этот раз с Азербайджаном, когда британские СМИ устроили настоящую информационную атаку на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выбравший Баку для финальной встречи Лиги Европы 2019 года.

Сначала отказ форварда «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна играть в Азербайджане использовали для нагнетания страстей вокруг проблем безопасности для английских болельщиков. Хотя если у них и есть такие проблемы, то от Франции до Азербайджана они создают их себе, как правило, сами.

Так, например, в день игры британские таблоиды вроде как ухватились за «горячую новость» о драке болельщиков. Однако раздуть ее не получилось. Во-первых, потому что болельщики оказались английские. Во-вторых, местная полиция вела себя четко и предельно корректно. Ни каких страстей, кроме футбольных.

Еще одной темой для стенаний британских таблоидов стали проблемы с логистикой: мол, никак от Ла-Манша до Каспия не долететь. Прямых рейсов не хватает, транзитом неудобно и дорого. Впрочем, при желании, как показывает принятая практика, и эта проблема решается, когда фан-клубы сами организовывают чартерные рейсы для болельщиков.

Однако многие места, забронированные для болельщиков «Челси» и «Арсенала», так и остались пустыми. Напуганные собственной прессой, они так и не решились покинуть свои теплые кресла перед телевизорами. Можно сказать, британская пресса своими истериками в очередной раз лишила английских болельщиков возможности самим посетить и увидеть отличную игру своих клубов.

Тогда как, вопреки журналистам, президент УЕФА Александар Чеферин дал высокую оценку Азербайджану за подготовку и проведение финала Лиги Европы в Баку: «Всё в Баку организовано идеально и готово к финалу турнира. На данный момент всё выглядит гостеприимно и отлично. Если честно, я не понимаю претензий и не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в других городах».

Действительно, некоторым стоит забыть о высокомерии, вспомнив о том, что подобные турниры проводятся с целью повысить любовь к спорту и футболу в разных странах Европы, сделав доступными для посещения матчи высококлассных команд не только лондонским болельщикам, которым остается лишь пожалеть о пропущенной игре любимых клубов.

Сама игра завершилась со счётом 4:1 в пользу «Челси». Причем наиболее напряженным стал второй тайм. Когда команды вышли на поле после перерыва, на табло после первых 45 минут игры все еще было «0:0». А вот следующие 45 минут удача и спортивный успех были явно не на стороне «Арсенала».

Кстати, выигранный трофей стал первым в тренерской карьере 60-летнего Маурицио Сарри, возглавившем «Челси» в минувшее межсезонье, тогда как клубу уже доводилось выигрывать Лигу Европы в 2013 году.