Агент Роналду намерен помочь Дзюбе перейти в АПЛ

Москва, , 15:19 — REGNUM Представляющий интересы португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш получил авторизацию на игрока сборной России Артема Дзюбу, сообщает 30 мая «Чемпионат».

Отмечается, что Мендеш будет пытаться организовать переход Дзюбы в один из английских клубов. При этом Мендеш в случае осуществления перехода получит только комиссионные, компенсацию с зарплаты российского игрока он получать не будет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Артем Дзюба может сменить российский чемпионат на английский в ближайшее время — игроком интересуется клуб Английской премьер-лиги «Эвертон».

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