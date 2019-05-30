Четверг, 30 Мая 2019 года
15:22:19 МСК

Агент Роналду намерен помочь Дзюбе перейти в АПЛ

Спорт

Мендеш будет пытаться организовать переход Дзюбы в один из английских клубов

Москва, 30 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Представляющий интересы португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш получил авторизацию на игрока сборной России Артема Дзюбу, сообщает 30 мая «Чемпионат».

Отмечается, что Мендеш будет пытаться организовать переход Дзюбы в один из английских клубов. При этом Мендеш в случае осуществления перехода получит только комиссионные, компенсацию с зарплаты российского игрока он получать не будет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Артем Дзюба может сменить российский чемпионат на английский в ближайшее время — игроком интересуется клуб Английской премьер-лиги «Эвертон».

Читайте подробнее: Дзюба может перейти в английский ФК «Эвертон»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить