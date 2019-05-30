Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» посетить финал Лиги чемпионов

Стамбул, Турция, , 14:30 — REGNUM Вратарь Лорис Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» посетить финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Кариус решил отклонить приглашение, посчитав, что его присутствие может отвлечь внимание от самого матча.

Напомним, Кариус играл за «Ливерпуль» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов против «Реала». Тогда он допустил две грубые ошибки, из-за которых «Ливерпуль» проиграл со счётом 1:3.

В настоящее время Кариус, права на которого по-прежнему принадлежат «Ливерпулю», выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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