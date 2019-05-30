Четверг, 30 Мая 2019 года
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Соболенко проиграла Анисимовой во втором круге Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6

Париж, 30 мая 2019, 14:17 — REGNUM  Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла представительнице США Аманде Анисимовой во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Соболенко ни разу подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и семь брейков.

В третьем круге Анисимова сыграет с победительницей матча между румынской теннисисткой Ириной Бегу и представительницей Чехии Каролиной Муховой.

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