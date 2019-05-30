Роберто Карлос не готов оказать финансовую помощь «Анжи»

Махачкала, , 13:57 — REGNUM Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос заявил, что не готов оказать финансовую помощь махачкалинскому клубу. Об этом 30 мая сообщает «Чемпионат».

"Я хотел бы помочь клубу, но о финансовой поддержке речи идти не может», — сказал Роберто Карлос.

По его словам, очень жаль, что клуб попал в такую ситуацию, потому что, скорее всего, он исчезнет.

Напомним, «Анжи» с лета 2018 года испытывает финансовые трудности, и имеет долги по зарплате. Более того, как заявил гендиректор Абсалутдин Агарагимов, клуб, вероятно, опустится в третий по силе футбольный дивизион России.

Добавим, что Роберто Карлос играл за «Анжи» с 2011 по 2012 год и провёл 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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