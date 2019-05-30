Четверг, 30 Мая 2019 года
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ФК «Чайка» получил лицензию на участие в ФНЛ в следующем сезоне

Спорт

Клуб прошёл процедуру лицензирования Российского футбольного союза

Москва, 30 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области прошёл процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом 30 мая сообщает Sport24.

Отмечается, что с первой попытки «Чайке» не удалось пройти лицензирование в РФС. После этого клуб подал апелляцию и добился получения лицензии.

Добавим, что по итогам сезона 2018/19 «Чайка» заняла первое место в зоне «Юг» второго дивизиона и вышла в первый дивизион — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

При этом существуют подозрения, что один из матчей с участием «Чайки» в завершившемся сезоне мог носить договорной характер.

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