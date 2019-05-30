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Калужские шахматисты завоевали награды на всероссийском фестивале

Спорт

В соревнованиях приняли участие 80 человек

Калужские шахматисты завоевали награды на всероссийском фестивале
Иллюстрация: Admobninsk.ru
На шахматном фестивале.

Калуга, 30 мая 2019, 13:09 — REGNUM  80 спортсменов в возрасте от 6 до 80 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калужской областей, Ямало-Ненецкого Автономного округа приняли участие во всероссийском шахматном фестивале, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в городе Жукове Калужской области. Как сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, победу в соревнованиях одержал учащийся отделения шахмат спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из Обнинска, кандидат в мастера Андрей Макович.

На втором месте — кандидат в мастера из Обнинска Евгений Коженков. По дополнительным показателям бронзовым призёром соревнований также стал обнинский кандидат в мастера Сергей Широков.

На турнире были установлены дополнительные призы в семи номинациях. Двадцать шесть участников получили достойные награды. Среди ветеранов лучшим стал калужанин Николай Шумовский среди женщин — Татьяна Коган. Награды также был удостоен житель города Жуков Александр Орлов. В рейтинговых категориях победили Андрей Погонин (Санкт-Петербург), Платон Мамонов (город Серпухов Московской области), Матвей Кокорников из Обнинска и москвичка Анна Беляева.

Шахматные состязания проходили в помещении Государственного музея маршала Победы, советского военачальника, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

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Шахматы
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