Четверг, 30 Мая 2019 года
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Касильяс поздравил завершившего карьеру Чеха

Спорт

Чех завершил профессиональную карьеру после финала Лиги Европы

Порту, Португалия, 30 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Вратарь «Порту» Икер Касильяс поздравил чешского голкипера «Арсенала» Петра Чеха с завершением спортивной карьеры. Об этом он написал 30 мая на своей странице в Twitter.

«Поздравляю с потрясающей карьерой, мой друг. Всего наилучшего!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/IkerCasillas/status/1134006403251810304

Напомним, Петр Чех завершил профессиональную карьеру после финала Лиги Европы. Он играл за такие клубы, как чешские «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», английские «Челси» и «Арсенал».

В составе «Челси» Чех выиграл 15 трофеев, в том числе четыре титула чемпиона Англии, четыре Кубка Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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