Педро стал первым игроком, выигравшим все главные международные трофеи

Лондон, , 12:19 — REGNUM Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес стал первым футболистом, который выиграл все главные международные трофеи. Об этом 30 мая сообщается на сайте УЕФА.

За свою карьеру Педро стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе «Барселоны», а также чемпионата Европы и чемпионата мира в составе сборной Испании.

Теперь он выиграл ещё и Лигу Европы в составе «Челси».

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1133847400840404992

Напомним, Педро перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Барселоны» за €27 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Арсенал» со счётом 4:1. Педро забил победный гол.

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