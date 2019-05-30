Четверг, 30 Мая 2019 года
12:31:39 МСК

Педро стал первым игроком, выигравшим все главные международные трофеи

Спорт

Педро выиграл Лигу Европы в составе «Челси»

Лондон, 30 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес стал первым футболистом, который выиграл все главные международные трофеи. Об этом 30 мая сообщается на сайте УЕФА.

За свою карьеру Педро стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе «Барселоны», а также чемпионата Европы и чемпионата мира в составе сборной Испании.

Теперь он выиграл ещё и Лигу Европы в составе «Челси».

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1133847400840404992

Напомним, Педро перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Барселоны» за €27 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Арсенал» со счётом 4:1. Педро забил победный гол.

Читайте также: На звание лучшего игрока финала ЛЕ претендуют четыре футболиста «Челси»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить