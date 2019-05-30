Легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня направила апелляцию в суд Швейцарии

Кейптаун, , 12:08 — REGNUM Олимпийская чемпионка в беге на дистанцию 800 метров Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после проигрыша в деле против Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Она намерена опротестовать введение IAAF правил об ограничении уровня тестостерона в крови легкоатлеток, передает BBC Sport.

Ранее в мае Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу IAAF и санкционировал введение новых правил. IAAF предписала Семене и всем другим легкоатлеткам с различиями в половом развитии принимать гормональные препараты для снижения уровня тестостерона для участия в беге на дистанции от 400 метров до 1,5 километров или выбирать другие дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, CAS назвал правила IAAF дискриминацией, «необходимой, обоснованной и соизмеримой» для того, чтобы сохранить «гармоничность женской легкой атлетики». После проигрыша в Спортивном арбитражном суде Семеня заявила, что решение суда «не остановит ее».

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