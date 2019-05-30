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Эшли Янг может стать одноклубником Руни в «Ди-Си Юнайтед»

Спорт

Янг летом может перейти в «Ди-Си Юнайтед»

Эшли Янг может стать одноклубником Руни в «Ди-Си Юнайтед»
AJEL
Футбольный мяч

Манчестер, Великобритания, 30 мая 2019, 11:46 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг летом может перейти в американский клуб «Ди-Си Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что в случае перехода Янг снова станет одноклубником своего бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который играет за американский клуб с 2018 года.

Напомним, Янг выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В составе клуба он выиграл пять трофеев, в том числе титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

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