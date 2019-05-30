Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»

Милан, Италия, , 11:35 — REGNUM Главным тренером «Милана» может стать Симоне Индзаги. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, «Милан» намерен пригласить Симоне Индзаги, который в настоящее время является главным тренером римского «Лацио».

При этом миланский клуб готов предложить 45-летнему специалисту контракт на три года с зарплатой в €2,5 млн в год.

Напомним, Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Италии в сезоне 2018/19, а также Суперкубок Италии — в 2017 году.

Добавим, что ранее должность главного тренера «Милана» покинул Дженнаро Гаттузо.

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