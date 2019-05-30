Четверг, 30 Мая 2019 года
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Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Спорт

Тарасенко забросил шайбу во втором матче финала Кубка Стэнли

Сент-Луис, США, 30 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 мая сообщается на сайте лиги.

Тарасенко забросил шайбу во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз». Эта шайба позволила «Сент-Луису» перевести игру в овертайм.

Первой звездой дня признан защитник «Блюз» Карл Гуннарссон, который забросил победную шайбу в овертайме.

Замкнул тройку лучших ещё один представитель «Сент-Луиса» — Роберт Бортуццо, также отметившийся голом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии с «Бостоном», одержав победу во втором матче финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

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