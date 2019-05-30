Из-за долгов ФК «Анжи» скатился до третьего дивизиона России

Махачкала, , 11:30 — REGNUM Махачкалинский «Анжи», вероятно, опустится в третий по силе футбольный дивизион России. Клуб в настоящее время готовится к процедуре лицензирования для участия в первенстве профессиональной футбольной лиги. Об этом рассказал генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов, пишет «Чемпионат».

Напомним, по итогам футбольного сезона 2018/19 дагестанский клуб должен был опуститься из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу. Однако на фоне многомиллионных долгов «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ. Клуб подал апелляцию на отказ в получении лицензии, но вскоре отозвал её.

«Необходимые документы мы представить [в апелляционную комиссию], к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон. Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было представить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение», — сказал Абсалутдин Агарагимов.

Гендиректор подчеркнул, что «Анжи» будет цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус. По его словам, в подобных ситуациях многие клубы уходят от долгов, объявив о своём банкротстве. Однако «Анжи», как заверил Агарагимов, действительно желает погасить имеющуюся задолженность и рассчитаться с футболистами.

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Как сообщало ИА REGNUM, колоссальные финансовые трудности преследуют «Анжи» с лета 2018 года. В настоящее время общая сумма задолженности клуба, в том числе перед игроками и тренерами, превышает 200 млн рублей. Недавно, например, полузащитник Владислав Кулик заявил, что в полном объёме зарплату он не получал порядка 9−10 месяцев.

С просьбой о помощи болельщики «Анжи» обратились к бывшему владельцу клуба, члену Совета Федерации Сулейману Керимову. В своём официальном письме фанаты просят миллиардера не дать «Анжи» закрыться и спасти от банкротства «главный спортивный символ» Дагестана. Какой-либо публичной реакции от сенатора или его представителей пока не последовало.

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