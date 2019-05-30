Мадрид, , 11:21 — REGNUM Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо может стать тренером в «Реал Сосьедаде». Об этом сообщает AS.

По информации издания, Алонсо займёт тренерский пост в одной из команд клуба, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. При этом пока неизвестно, какую возрастную группу он будет возглавлять.

В настоящее время Алонсо возглавляет команду мадридского «Реала» для игроков не старше 14 лет.

Напомним, Алонсо выступал за «Реал Сосьедад» с 1999 по 2004 год, после чего играл за «Ливерпуль» и «Баварию». Цвета мадридского «Реала» он защищал с 2009 по 2014 год.

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