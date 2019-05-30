Российский рэпер Баста не видит будущего у Карпина в «Ростове»

Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Окончание очередного футбольного сезона в России вновь порождает новую волну слухов. В частности, под вопросом оказалась судьба ФК «Ростов», а точнее — кто поведёт команду в следующем сезоне.

Известный российский рэпер, ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста посоветовал наставнику жёлто-синих Валерию Карпину вернуться в московский «Спартак».

"Карпину нужно вернуться в «Спартак» и навести там порядок, как он умеет. Мне не нравится, что человек, который родился не в моём городе и не до конца понимает его менталитет, пытается влиять на сознание людей через рычаги в ФК «Ростов», — цитирует Басту «Спорт-Экспресс».

ИА REGNUM напоминает, что под руководством Карпина донской клуб завершил минувший сезон РПЛ на девятом месте.

В 2009 году и сезоне 2011/12 привёл «Спартак» к серебряным медалям РФПЛ. В 2014 году работал с игроками испанской «Мальорки», с 2015 по 2016 год тренеровал «Армавир». С 19 декабря 2017 года является главным тренером футбольного клуба «Ростов». Контракт с клубом рассчитан на срок 2,5 года.

Стоит отметить, что интервью с Бастой появилось в то же время, как стало известно о возможном возвращении в «Ростов» тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева. Согласно появившейся информации, туркменский специалист даже провёл переговоры с руководством жёлто-синих. Официального подтверждения или опровержения пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бердыев был главным тренером «Ростова» с декабря 2014 года по июнь 2017 года. В 2016 году под его руководством команда совершила сенсацию — стала серебряным призёром чемпионата России и впервые в истории получила право принять участие в Лиге чемпионов.

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