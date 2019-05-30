Четверг, 30 Мая 2019 года
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Линекер высмеял проведение финала Лиги Европы в Баку

Спорт

По словам Линекера, нужно, чтобы стадион «находился в том же городе, что и поле»

Баку, 30 мая 2019, 11:04 — REGNUM  Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, который работает ведущим на британском телевидении, раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ты проделываешь такой путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, то находишься не ближе к полю, чем если бы остался дома», — говорится в сообщении.

По его словам, финал Лиги чемпионов будет больше походить на настоящее спортивное мероприятие, где «стадион будет находиться в том же городе, что и поле».

Отметим, что проведение финала на Олимпийском стадионе в Баку вызвало серьёзную критику. Причиной стало, прежде всего, расположение трибун, которые находятся далеко от поля, за беговыми дорожками.

Напомним, победителем Лиги Европы стал «Челси», который в финале разгромил «Арсенал» со счётом 4:1.

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