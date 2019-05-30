Балотелли получил дисквалификацию на четыре матча

Марсель, Франция, , 10:39 — REGNUM Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).

Итальянский футболист наказан за удаление в заключительном туре чемпионата Франции, в котором «Марсель» играл против «Монпелье» (1:0).

Напомним, Балотелли перешёл в «Марсель» в январе 2019 года из «Ниццы». В общей сложности он сыграл в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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