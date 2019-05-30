«Вест Хэм» объявил об уходе Кэролла, Насри и Адриана

Лондон, , 10:21 — REGNUM Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил об уходе трёх игроков, сообщается на сайте клуба.

В летнее межсезонье команду покинут нападающий Энди Кэролл, полузащитник Самир Насри и вратарь Адриан. Лондонский клуб принял решение не продлевать контракты с футболистами.

Напомним, 30-летний Кэрролл перешёл в стан «Вест Хэма» в 2012 году из «Ливерпуля». В завершившемся сезоне он сгырал в 12 матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.

31-летний Насри перешёл в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно 2019 года после длительной дисквалификации за допинг. Во второй части сезона он принять сыграл в пяти матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

32-летний Адриан выступал за «молотобойцев» с 2013 года. В минувшем сезоне испанский вратарь не провёл ни одной игры.

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