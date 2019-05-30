Четверг, 30 Мая 2019 года
09:59:23 МСК

«Гэлакси» обыграл «Спортинг» благодаря голу и передаче Ибрагимовича

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Канзас-Сити, США, 30 мая 2019, 09:59 — REGNUM  «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Спортинг Канзас-Сити» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Гэлакси» шведский нападающий Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу. Ещё один гол на счету форварда Фабио Альвареса.

На сегодняшний день «Гэлакси» занимает второе место турнирной таблице MLS, на счету команды 28 очка в 15 матчах. «Спортинг Канзас-Сити» идёт на 21-м месте, имея в активе 14 очков после 13 матчей.

Читайте также: Руни на последней минуте спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить