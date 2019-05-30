УЕФА обязал футбольные клубы проводить матчи в Косово

Баку, , 09:04 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал страны, не признающие независимость Косово, проводить матчи на территории этого непризнанного государства. Об этом сообщается на сайте организации.

На заседании, которое прошло 29 мая в Баку, УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово.

Теперь все команды, которые будут играть с клубами из Косово, обязаны проводить матчи на его территории, а не на нейральном поле. Исключение может быть сделано после направления специального запроса.

Отмечается, что утверждённый документ не распространяется на клубы и сборные Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Исключение сделано в целях безопасности.