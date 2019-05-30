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Головин пропустит первый матч «Монако» в новом сезоне чемпионата Франции

Спорт

Головин пропустит матч из-за дисквалификации

Монако, 30 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в первом матче сезона 2019/20 чемпионата Франции. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).

Отмечается, что Головин не сможет помочь своей команде в первом матче нового сезона из-за дисквалификации. У него перебор жёлтых карточек. Полузащитник получил третье предупреждение в последних десяти играх.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В сезоне 2018/19 он сыграл за клуб в 35 матчах во всех турнирах и забил четыре гола.

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