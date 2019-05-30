ЦСКА предложил новый контракт главному тренеру Итудису

Москва, , 08:29 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА предложил новый контракт главному тренеру команды Димитрису Итудису. Об этом 30 мая сообщают «Известия».

В ближайшее время стороны подпишут соглашение по схеме «2+1», т. е. на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Отмечается, что к Итудису есть интерес со стороны клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но он хочет продолжить работу в ЦСКА.

Напомним, в нынешнем сезоне под руководством Итудиса ЦСКА выиграл Евролигу, а также вышел в финал Единой лиги ВТБ.

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