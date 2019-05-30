Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем

Мадрид, , 08:17 — REGNUM Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Рамос взял кредит в банке на покупку участка земли на окраине Мадрида. На нём он планировал начать постройку жилых домов. Однако власти испанской столицы не разрешили строить жильё на этой территории.

В результате Рамос оказался должен банку €35 млн. При этом он уже ведёт переговоры о способах погашения долга.

Отмечается, что одним из вариантов урегулирования ситуации является возврат купленной земли. Однако Рамос хочет расторгнуть контракт с «Реалом» и подписать многомиллионное соглашение с одним из китайских клубов.

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