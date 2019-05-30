Бывшая пятая ракетка мира завершила карьеру

Париж, , 07:52 — REGNUM Чешская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Люси Шафаржова завершила профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шафаржова завершила карьеру после поражения в матче первого круга Roland Garros в парном разряде. Шафаржова в паре с Доминикой Цибулковой из Словакии проиграла Софье Кенин и Андреа Петкович со счётом 4:6, 0:6.

Отмечается, что 32-летняя чешская теннисистка планировала завершить выступления после турнира в Праге (Чехия), но решила выступить на Roland Garros.

Шафаржова выиграла за карьеру пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз выигрывала Кубок Федерации. Кроме того, она является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года.

Читайте также: Мугуруса сыграет со Свитолиной в третьем круге Roland Garros