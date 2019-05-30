Четверг, 30 Мая 2019 года
07:36:46 МСК

Димитров обыграл Чилича в самом продолжительном матче Roland Garros

Спорт

Матч длился 4 часа 28 минут и завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Париж, 30 мая 2019, 07:36 — REGNUM  Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Матч длился 4 часа 28 минут и стал самым продолжительным в нынешнем розыгрыше Roland Garros.

Димитров 15 раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 10 ошиок на подаче и 3 из 9 брейков.

В третьем круге турнира Димитров сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Читайте также: Федерер прошёл в третий круг Roland Garros

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить