Димитров обыграл Чилича в самом продолжительном матче Roland Garros

Париж, , 07:36 — REGNUM Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Матч длился 4 часа 28 минут и стал самым продолжительным в нынешнем розыгрыше Roland Garros.

Димитров 15 раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 10 ошиок на подаче и 3 из 9 брейков.

В третьем круге турнира Димитров сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

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