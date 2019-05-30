Четверг, 30 Мая 2019 года
07:26:56 МСК

Федерер прошёл в третий круг Roland Garros

Спорт

Федерер обыграл Отте со счётом 6:4, 6:3, 6:4

Париж, 30 мая 2019, 07:26 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Германии Оскаром Отте во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Федерер пять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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