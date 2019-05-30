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Надаль вышел в третий круг Roland Garros

Спорт

Надаль обыграл Мадена со счётом 6:1, 6:2, 6:4

Надаль вышел в третий круг Roland Garros
Ian Gampon
Рафаэль Надаль

Париж, 30 мая 2019, 07:09 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Германии Янником Маденом во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Надаль три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.

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