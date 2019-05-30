«Химки» вышли в финал Единой лиги и сыграют с ЦСКА

Химки, Московская область, , 06:44 — REGNUM Подмосковные «Химки» вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В полуфинале они в четырёх матчах обыграли казанский УНИКС.

Четвёртый матч прошёл 29 мая в Химках и завершился со счётом 92:91 в пользу подмосковного клуба.

Самым результативным игроком матча стал центровой УНИКСа Реймар Морган, набравший 27 очков. В составе «Химок» наибольшую результативность показал защитник Алексей Швед, набравший 25 очков.

Таким образом, «Химки» победили в серии со счётом 3:1 и сыграют в финале с ЦСКА.

«Химки» (Химки) — УНИКС (Казань) — 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24).

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