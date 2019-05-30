Четверг, 30 Мая 2019 года
07:06:36 МСК

«Химки» вышли в финал Единой лиги и сыграют с ЦСКА

Спорт

«Химки» победили УНИКС в серии со счётом 3:1

Химки, Московская область, 30 мая 2019, 06:44 — REGNUM  Подмосковные «Химки» вышли в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. В полуфинале они в четырёх матчах обыграли казанский УНИКС.

Четвёртый матч прошёл 29 мая в Химках и завершился со счётом 92:91 в пользу подмосковного клуба.

Самым результативным игроком матча стал центровой УНИКСа Реймар Морган, набравший 27 очков. В составе «Химок» наибольшую результативность показал защитник Алексей Швед, набравший 25 очков.

Таким образом, «Химки» победили в серии со счётом 3:1 и сыграют в финале с ЦСКА.

«Химки» (Химки) — УНИКС (Казань) — 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24).

Читайте также: ЦСКА вышел в финал Единой лиги, обыграв «Зенит»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить