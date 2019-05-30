Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

Бостон, США, , 06:30 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Бостон» дважды выходил вперёд благодаря голам Чарли Койла и Юакима Нордстрёма. «Сент-Луису» оба раза удалось отыграться, отличились Роберт Бортуццо и Владимир Тарасенко.

Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон.

Таким образом, «Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч команды проведут 2 июня.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1).

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