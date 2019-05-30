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На звание лучшего игрока финала ЛЕ претендуют четыре футболиста «Челси»

Спорт

В число претендентов вошли Эмерсон, Эден Азар, Педро Родригес и Оливье Жиру

Баку, 30 мая 2019, 06:21 — REGNUM  Четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

В число претендентов вошли защитник Эмерсон, полузащитники Эден Азар и Педро Родригес и нападающий Оливье Жиру.

Азар оформил дубль и отдал результативную передачу. Жиру записал на свой счёт гол и голевой пас. Педро забил мяч, а Эмерсон отметился результативной передачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Арсенал» со счётом 4:1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лиге Европы победил «Челси»

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