Новый спорт или старое развлечение: что ждёт российский киберфутбол?

Артём Дубровский, , 19:25 — REGNUM

После отгремевших в Москве матчей Гранд-Финала Кубка России по интерактивному футболу игроки уходят на кратковременный покой: собираться с силами перед новыми чемпионатами и готовиться к выходу FIFA 20 (релиз запланирован уже на сентябрь 2019 года), который внесёт свои коррективы в устоявшиеся за прошедший год правила и стандарты проведения соревнований.

В этот небольшой перерыв корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с элитой российского интерактивного футбола: организаторами, судьями и игроками, и узнать чуть больше об одной из самых необычных дисциплин мира компьютерного спорта.

Интерактивный футбол или киберфутбол — это современная киберспортивная дисциплина, подразумевающая соревнования по одной из игр серии FIFA. А FIFA (не путать с Международной федерацией футбола), в свою очередь, — это симулятор футбола, разработанный компанией Electronic Arts ещё в 1993 году. Эта дисциплина с каждым годом собирает всё больше поклонников и профессиональных игроков. И тому есть свои причины.

Во-первых, киберфутбол — единственная киберспортивная дисциплина, максимально приближенная к реальному спорту, с которым знаком каждый житель планеты.

«У интерактивного футбола есть особенная черта — он интуитивно понятен любому зрителю. Допустим, если вы придёте посмотреть на турнир по Dota 2, не будучи подготовленным, то вряд ли сможете разобраться в том, что происходит на экране. А FIFA максимально приближена к реальному футболу, поэтому и понимать её просто», — считает профессиональный организатор киберфутбольных турниров Андрей Кушниренко.

«Главное отличие FIFA — аналогия с реальной жизнью. Counter Strike, Dota 2, Hearthstone и другие дисциплины оторваны от реальности. В FIFA же всё максимально просто: любой человек, интересующийся реальным футболом, может с легкостью погрузиться и в футбол виртуальный», — рассказывает действующий киберфутболист и аналитик Илья Пелехацкий.

При этом умение играть в реальный футбол хоть и не является обязательным для киберфутбола, но крайне приветствуется. Правила, стратегия, финты и особенности поля у обоих направлениях этого динамичного спорта одинаковые.

«Понимание и знание реального футбола очень помогает игрокам в FIFA. Конечно, нельзя говорить, что успех в игре на 100% зависит от понимания реального футбола. Однако даже глядя на результаты всех последних турниров и чемпионатов России, становится понятно, что самые высокие места занимают именно те киберфутболисты, кто долго и серьезно играл в реальный футбол», — считает Илья Пелехацкий.

«Уметь — не обязательно. Но без любви к футболу невозможно заинтересоваться игрой в FIFA. Я занимаюсь этим спортом с детства. Был период, когда сломал ногу (мне тогда было 13 лет) и начал дома играть в FIFA гораздо больше, чем обычно. Узнал, что проводятся соревнования, что есть даже национальные сборные по FIFA. Так начал играть и втягиваться.

Позже я восстановился и продолжил заниматься футболом. Вот только FIFA «турнирная» меня не отпускала, потому что я добивался побед почти во всех турнирах, в которых участвовал. В конечном итоге мое хобби переросло в профессию», — делится своим опытом профессиональный киберфутболист из ФК «Локомотив» Роберт «UFENOK77» Фахретдинов.

Другая особенность FIFA — формат: соревнования меняются. Если другие дисциплины преображаются с выходом крупных обновлений и небольших патчей, то FIFA обновляется целиком. Каждый год разработчики из Electronic Arts выпускают новую версию с учётом событий, произошедших в футбольном мире за год.

«Изменения в организации серьёзных турниров во многом зависят от разработчиков. Каждый сентябрь выходит новая игра. И это значит, что у нас есть совсем немного времени, чтобы изучить изменения. Поэтому мы постоянно прибегаем к помощи комьюнити (от англ. Community — «сообщество», прим. ред.): спрашиваем совета и мнения у участников и зрителей», — рассказывает Андрей Кушниренко.

Пока киберфутбол в России не пользуется такой популярностью, как другие дисциплины. Однако этот разрыв постепенно сокращается. В 2017 году интерактивный футбол стал частью своего реального прототипа наравне с пляжным и мини-футболом. А спустя год присоединился и к официальным видам киберспорта. За эти два года ФКС (Федерация компьютерного спорта) России проделала огромную работу, но идеал пока не достигнут. Хотя мнения специалистов на этот счёт разнится.

«Киберфутбол в России находится в неплохом состоянии. Не уверен даже, что он уступает европейцам — по крайней мере, по масштабу наших турниров и статусу киберфутбола как вида спорта в РФ», — считает профессиональный киберфутбольный аналитик Артём Красулин.

«Я бы сказал, что киберфутбол в России на стадии развития. К сожалению, пока нельзя с уверенностью говорить, что наш интерактивный футбол находится на одном уровне с аналогичной дисциплиной в Европе. Нам есть куда расти и куда стремиться. Увы, но и результаты наших игроков на мировых мейджорах/турнирах только подтверждают мою точку зрения», — заявляет Илья Пелехацкий.

«Сцена интерактивного футбола в России уже сформировалась. И не скажу, что эта сцена очень большая. FIFA в России очень популярна, но большинство людей у нас играет в неё из дома, не имея в виду соревновательный режим. Развитие идёт, но нужен толчок, нужен хороший пример наших ребят на международной арене», — считает Андрей Кушниренко.

Дарья Антонова © ИА REGNUM Антон Кленов Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Баринов

Безусловно, у интерактивного футбола в нашей стране есть будущее, но оно зависит сразу от ряда факторов: игроков, зрителей, организаторов и самих разработчиков. За прошедшие годы ФКС России провела четыре крупных турнира в масштабах страны, и каждый из них привёл на профессиональную сцену новых талантливых игроков.

Правда, «костяк» чемпионов в российском киберфутболе остаётся неизменным. Участниками полуфинальных игр на Гранд-Финале Кубка России по интерактивному футболу стали Андрей «Timon» Гурьев, Роберт «UFENOK77» Фахретдинов, Антон «klenoff» Кленов и Сергей «bux_RU» Баринов — от этой четверки все аналитики заведомо ждали высоких результатов.

«Есть несколько перспективных игроков. Мы всегда ждём от Антона Кленова и Роберта Фахретдинова высоких результатов. В этом году вернулся и Андрей Гурьев. Также появились талантливые вторые игроки: Степан из «Локомотива» и Артём Халилов из «Gambit Esports». Они не прошли в Гранд-Финал, но показали достойные результаты на других этапах Кубка.

Но стоит понимать, что сезон 19-го года уже почти окончен, и все готовятся к FIFA 20-го года. И вполне возможно, что расклад сил поменяется — зачастую в новой версии вперёд выходит совсем другие игроки», — рассказывает Андрей Кушниренко.

Тем не менее попробовать свои силы в мире профессионального киберфутбола может любой желающий — отборочные на Кубок России проходят в онлайн-формате. Для этого нужно лишь обладать высоким пониманием игры и рядом навыков, необходимых для эффективного выступления на виртуальном поле. Среди них эксперты особенно отмечают скорость реакции, психологическую устойчивость и трудолюбие.

«Главное для киберфутболиста — это психология. В какой-то момент ведущие игроки выходят на одинаково высокий уровень — все делают одно и то же, знают все финты, движения и хитрости, доступные в действующей версии FIFA. Поэтому в решающие моменты на первый план выходит именно психология. Некоторые матчи выигрываются только за счет нее. Сюда же я добавил бы опыт: человек, постоянно играющий на серьезных ивентах, априори привык к давлению больше, чем игрок, который попал на такого рода соревнование впервые», — считает Илья Пелехацкий.

Да, вряд ли интерактивный футбол в России когда-либо станет наполнять стадионы также стремительно, как и обычный футбол. Сказывается на этом и общая специфика спорта, и уровень его текущего развития в нашей стране. Но необходимые шаги в этом направлении уже делаются.

По словам Андрея Кушниренко, в ФКС России проходит постоянная работа над улучшением текущего состояния киберфутбольных соревнований: меняется формат, правила и общие тенденции игры. При этом катализатором этих изменений становятся сами игроки, которые делятся своим мнением в формате открытых встреч с руководством Федерации.

За эти годы интерактивный футбол проделал огромный путь. Из простого развлечения с геймпадом на диване он оформился в официальный, вполне серьёзный и уже собирающий тысячи зрителей у экранов спорт. Остаётся лишь прибавить к этим заслугам российских киберспортсменов, занимающих первые места на международной арене, и кто знает — может, спустя годы число фанатов, яро почитающих киберспортивную версию футбола, приблизится к любителям его оригинальной ипостаси.

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