Футбольный клуб «Ростов» попрощался с гендиректором

Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Стала вакантной должность генерального директора футбольного клуба «Ростов». Как сообщает пресс-служба жёлто-синих 29 мая, пост покинул Константин Волосов передаёт ИА REGNUM.

Известно, что на должность гендиректора он был назначен в октябре 2017 года, ранее проработав в клубе финансовым директором.

«Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба, уверен, впереди», — отметил Волосов и пожелал команде удачи.

ИА REGNUM отмечает, что в ряде мессенджеров и массмедиа появилась информация о возможной смене тренерского штаба «Ростова». Так, Валерий Карпин может покинуть пост наставника жёлто-синих, а вместо него будет назначен тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

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