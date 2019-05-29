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«Детройт» подписал контракт с чемпионом мира в составе сборной Финляндии

Спорт

Клуб заключил с защитником Оливером Каски однолетний контракт

Детройт, США, 29 мая 2019, 14:47 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» подписал контракт с финским защитником Оливером Каски, который стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб заключил с защитником однолетний контракт.

В сезоне 2018/19 Каски играл за финский клуб «Пеликанс», сыграв 59 матчей в регулярном чемпионате и набрав 51 (19+32) очко. Кроме того, он забросил две шайбы и отдал два голевых паса в шести матчах плей-офф.

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею. В решающем матче финские хоккеисты обыграли канадцев со счётом 3:1.

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